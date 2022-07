Stasera in tv domenica 1o luglio, su Italia 1 ci sono Le Iene con uno speciale sull'omicidio di Serena Mollicone: come è morta

10 luglio 2022 a

a

a

Tornano gli speciali de Le Iene su Italia 1. Questa sera, domenica 10 luglio, in prima serata torna l'appuntamento con il programma che approfondisce alcuni casi di cronaca nera che hanno sconvolto l'Italia intera. Servizi e interviste esclusive e documenti inediti sono alla base dei racconti, che vengono realizzati minuziosamente dalle Iene incaricate della realizzazione.

Kilimangiaro Estate, viaggio dalla Cina alla Finlandia

Stasera va in onda in prima serata lo speciale dal titolo “L’omicidio di Serena Mollicone: un mistero lungo 20 anni”, interamente dedicato alla morte nel 2001 della ragazza di 18 anni di Arce, un paese di cinquemila abitanti in provincia di Frosinone. “Serena Mollicone è stata uccisa da Marco Mottola nella caserma dei carabinieri” ha detto il pm, il primo luglio 2022, nella requisitoria del processo per l’omicidio della giovane. Nello Speciale Le Iene condotto da Veronica Ruggeri ci sono contenuti inediti, versioni di tutti i principali protagonisti, indagini e ricostruzioni su un mistero d’Italia durato vent’anni.

Eroico Leclerc, vince in Austria davanti a Verstappen. Ritirati Sainz e Perez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.