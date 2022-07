Stasera in tv domenica 10 luglio, su Rai 3 c'è Kilimangiaro Estate: le anticipazioni e gli ospiti

10 luglio 2022 a

Torna anche oggi, domenica 1o luglio, l'appuntamento con Kilimangiaro Estate su Rai 3. Si tratta del programma, in onda in prima serata, di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Fabio Roberti, Claudia Tofani e Camila Raznovich, che è anche alla conduzione. La regia è di Andrea Dorigo. La trasmissione porta i telespettatori nei luoghi più belli - e spesso sconosciuti - del pianeta. Grande attenzione è riservata alle emergenze climatiche e ambientali, e poi tanti documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell'uomo.

Dalla Cina alla Finlandia e un giro dell’Europa in bicicletta: sono alcune delle tappe della puntata di questa sera. Il primo ospite sarà Marco Frittella, direttore editoriale di Rai Libri, per fare un viaggio attraverso la sua esperienza nelle bellezze del nostro Paese. Obiettivo anche su New York con Nadia Busato che parla del suo libro sulla Factory di Andy Warhol. Non manca il mare, grazie all’amico del Kilimangiaro e grande esploratore, Alberto Luca Recchi.

Al desk dei viaggiatori, quest’anno le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo delle esperienze in prima persona. Questa settimana esploreranno le Gole dell’Alcantara in Sicilia.

