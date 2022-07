Un giorno in Pretura, le anticipazioni di oggi sabato 9 luglio: su Rai 3 si ripercorre il processo per l'omicidio di Willy. Cosa era successo

09 luglio 2022 a

Classico appuntamento della notte del sabato su Rai 3, anche oggi 9 luglio torna Un giorno in Pretura, lo storico format condotto da Roberta Petrelluzzi e in onda dal 1988. Il programma, attraversando le aule di tribunale d'Italia, si propone come di consueto di raccontare e approfondire i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente che hanno segnato il paese. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata di oggi in onda in seconda serata alle 23,15.

L'episodio odierno di Un giorno in Pretura è dedicato all'omicidio di Willy Monteiro Duarte, un giovane di 21 anni ucciso senza alcun motivo il 6 settembre 2020. Il giovane 21enne era rimasto coinvolto in un pestaggio a Colleferro solo per aver provato ad aiutare un amico precedentemente preso di mira da quattro uomini, accusati della sua morte: si tratta di Francesco Belleggia, Mario Pincarelli e i due fratelli Bianchi, Marco e Gabriele. Sarebbero loro quattro che, durante una violentissima aggressione durata meno di 50 secondi, lo avrebbero ucciso a calci e pugni, con Willy colpevole solo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Un giorno in Pretura ripercorre così il processo che, attraverso le decine di testimonianze dei ragazzi presenti quella sera, ha fatto luce su un omicidio che ha sconvolto il paese, per ferocia e totale mancanza di movente. Per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi è arrivata la condanna all'ergastolo, con l’accusa che era di omicidio volontario con l’aggravante dei futili motivi. I pm Francesco Brando e Giovanni Taglialatela avevano chiesto anche 24 anni di carcere per Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, condannati invece a 21 e 23 anni di reclusione.

