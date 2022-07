Linea Verde, le anticipazioni di oggi sabato 9 luglio di Sentieri e Tour: ecco dove sono

09 luglio 2022 a

La stagione estiva non ferma Linea Verde. Anche oggi, sabato 9 luglio, doppio appuntamento su Rai 1 con il programma che gira l'Italia alla scoperta dei segreti dei territori della penisola. Nel dettaglio, oggi andrà in onda una puntata di Linea Verde Sentieri e una di Linea Verde Tour. Andiamo a vedere le anticipazioni.

Fra boschi incantati, borghi scenografici e paesaggi fiabeschi il nuovo viaggio di Linea Verde Sentieri, in onda alle 12, accompagna il telespettatore in Alto Adige. I conduttori Lino Zani e Margherita Granbassi si mettono in cammino sul Sentiero Italia CAI che collega, attraverso i suoi oltre 7000 km, tutte le regioni del nostro Paese e che verrà raccontato da Gian Luca Gasca. Seguendo la variante altoatesina, Lino Zani si addentra nel cuore delle Dolomiti occidentali, a 1502 metri di altitudine, dove ha preso forma, ai bordi del fitto bosco di Latemar, il lago di Carezza. Prosegue poi il suo cammino sulla Ferrata del Passo Santner, svelando un approccio contemporaneo alla montagna e alle sue particolarità. Margherita Granbassi invece racconta del piccolo paese di Aldino, situato sull'altopiano del monte Regolo, che fino al 1959 era raggiungibile solo attraverso delle pericolose mulattiere; i suoi abitanti per sopravvivere all'isolamento dovettero ingegnarsi, creando un microcosmo autosufficiente dove i mulini giocavano un ruolo fondamentale e ancora oggi resistono come preziosa testimonianza. Il percorso della conduttrice prosegue poi alla scoperta del geoparco Bletterbach, patrimonio UNESCO, e nel curioso incontro con due giovanissimi che hanno deciso di produrre funghi in un fienile. Fra leggende e incontri inaspettati, il viaggio dei nostri due conduttori termina al rifugio Fronza alle Coronelle, dove potranno assaggiare le prelibate eccellenze del territorio e iniziare a progettare un nuovo viaggio.

Alle 12,30, invece, riprende il viaggio di Linea Verde Tour. In questa prima tappa del viaggio estivo, Federico Quaranta e Giulia Capocchi sono in Liguria. A partire dal golfo di La Spezia, dove un mitilicoltore racconta quanto il suo lavoro sia anche molto rispettoso del mare, Federico incontra anche una biologa marina che gli svela, da Manarola, il lavoro di ricerca che si compie sui fondali del Parco delle Cinque Terre. Salendo la costa, Federico scopre quanto duro sia stato nei secoli il lavoro degli agricoltori, costretti a ricavare un pezzo di terra da territori rocciosi e a precipizio sul mare. Giulia va invece alla scoperta delle bellezze della Val di Vara, riconosciuta come Valle del Biologico, tra antichi castelli, borghi medievali, e territori dove ancora la natura si mostra selvaggia. Raggiungerà infine il fiume che dà il nome alla valle, il Vara appunto, attraversandolo a bordo di un gommone, superando un percorso avventuroso. Anche Federico dal mare si sposta nell'entroterra, scoprendo un sito archeologico e un luogo naturalisticamente incontaminato, Lago Puro, un tempo via di comunicazione importante che collegava tre regioni: Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Il suo cammino finisce sulla cima del Monte Dragnone, dal quale abbraccerà con lo sguardo tutta la Valle sottostante.

