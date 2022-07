Kalipè, stasera in tv venerdì 8 luglio su Rai 2: le anticipazioni e gli ospiti

08 luglio 2022 a

Torna anche questa sera, venerdì 8 luglio, l'appuntamento con Kalipè su Rai 2. In prima serata, il conduttore Massimiliano Ossini proporrà il suo programma con un nuovo modo di intendere la divulgazione scientifica, di raccontare il Pianeta nella sua bellezza e nelle sue fragilità e di esplorare le strade possibili per salvaguardarlo, cambiando passo. Andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

In questo nuovo appuntamento, grazie ai reportage divenuti il tratto peculiare del programma, il conduttore mostra come sia importante porre l'attenzione sulla minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici, e quanto sia fondamentale adeguare il nostro pensiero e i nostri comportamenti alle nuove emergenze ambientali per la tutela ed il benessere del nostro pianeta. Lo sguardo, però, com'è nello spirito di Kalipè, è sempre propositivo: Ossini mostra dunque come sia possibile costruire un "mondo migliore", tema attorno a cui ruota l'intera puntata. Di questo ovviamente si parla anche dalla SkyWay, lo studio televisivo più alto del mondo, a 3.462 metri di altitudine, nella straordinaria cornice del massiccio del Monte Bianco.

E come sempre anche in questa puntata partecipano ospiti d'eccezione, a cominciare da Alessandro Gassmann, attore, autore e soprattutto simbolo del mondo green con le sue battaglie. A regalare brividi di musica, però, anche la cantautrice Erica Mou che, con il suo ultimo album "Nature", ha mostrato come pure la musica possa essere "kalipè". Ad alternarsi sulla SkyWay, però, come sempre anche scienziati e tecnici con cui ragionare su come poter costruire il mondo di domani. Non mancheranno, ancora, le incredibili imprese condotte in prima persona da Ossini, a cominciare dal reportage imperdibile della sua scalata del Monte Cervino.

