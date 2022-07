Premio Strega stasera in tv giovedì 7 luglio Rai 3. Quale libro vincerà?

07 luglio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 7 luglio, alle 23 su Rai 3 e RaiPlay dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, il Premio Strega. Concorso e televisione ancora insieme: si rinnova anche per la settantaseiesima edizione la Media Partnership del servizio pubblico che proporrà la diretta della serata finale. A presentare la sfida letteraria più prestigiosa del Paese, come già lo scorso anno, sarà Geppi Cucciari in una diretta che, seguendo voto dopo voto l'evolversi della competizione, permetterà ai telespettatori di conoscere i libri in gara e i loro autori. Quest'anno gli scrittori finalisti sono sette e lo Speciale Premio Strega li racconterà - oltre che attraverso le interviste di Cucciari nel ninfeo di Villa Giulia - con altrettanti reportage girati nei luoghi in cui sono ambientati i romanzi: parole e immagini si fondono in un affresco che restituisce il meglio della letteratura italiana di quest'anno. Non mancherà un omaggio a Raffaele La Capria, narratore e intellettuale tra i più amati del Novecento, scomparso pochi giorni fa, e un ricordo della fondatrice del premio, Maria Bellonci, di cui ricorre quest'anno il 120esimo anniversario dalla nascita.

Oltre alla diretta, il portale RaiCultura.it ha realizzato uno Speciale con le interviste ai dodici finalisti del Premio Strega 2022 (clicca qui per vederlo) e ha proposto la diretta streaming della selezione dei sette finalisti dal Teatro Romano di Benevento. I profili sociale di Rai Cultura, inoltre, promuovono la finale anche con un “guida” di Instagram con le interviste ai finalisti. Anche Rai Movie ha accompagnato il Premio Strega 2022 proponendo in “Movie Mag” – il mercoledì in seconda serata – le interviste ai finalisti che hanno raccontato il proprio film del cuore.

Spazio al racconto della settantacinquesima edizione anche nei Tg, nei notiziari della Testata Giornalistica Regionale e nel Giornale Radio Rai: per quest’ultimo, in particolare, Rai Radio 1 ha seguito le diverse fasi della selezione per il Premio Strega, e l’annuncio della dozzina con servizi e interviste nel Gr, ha dato conto del Premio Strega Giovani, con intervista alla vincitrice, la scrittrice Veronica Raimo, e ha seguito la serata dell’annuncio della cinquina (poi diventata “settina”), intervistando il primo in classifica, Mario Desiati. Il Gr seguirà poi, come di consueto, la serata finale con servizi e collegamenti, e riserverà ampio spazio a questa edizione del Premio nella rubrica “Prima Fila” in onda sabato 9 luglio alle 12.30 su Radio 1.

