Scherzi a parte, stasera in tv giovedì 7 luglio su Canale 5. Le anticipazioni

07 luglio 2022 a

a

a

Scherzi a parte stasera in tv, giovedì 7 luglio, in prima serata su Canale 5. E' la riproposizione dell'edizione condotta da Enrico Papi. Dal suo studio, minimal ed elegante, il conduttore potrà interagire con le vittime dei suoi scherzi. Gli ospiti della quinta puntata di Scherzi a parte, saranno la famosa attrice Eleonora Giorgi, il figlio Paolo Ciavarro, il cantante Red Canzian, la showgirl Antonella Elia e il cantante Memo Remigi. Verrà mandato in onda, inoltre, un imperdibile scherzo a Federica Pellegrini durante il quale sarà messa a durissima prova la sua proverbiale pazienza.

Il cacciatori di nazisti, il nipote di Freud che catturò i criminali di guerra

Ovviamente non può mancare il classico colpo di scena. In questo caso sarà uno scherzo in diretta realizzato in prima persona dallo stesso Enrico Papi con il coinvolgimento degli ospiti. Gli scherzi, sono curati dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango, sono personalizzati ad hoc per ogni vip preso di mira. Ai telespettatori vengono inoltre mostrati alcuni passaggi preliminari che precedono la realizzazione dello scherzo. La regia è affidata a Roberto Cenci.

Zona Bianca, dal Covid alla Marmolada: le anticipazioni

Scherzi a parte è uno dei programmi storici delle reti Mediaset. Ha debuttato su Italia 1 nel 1992 con la conduzione di Teo Teocoli, Gene Gnocchi, Angela Melillo, Gabriella Labate e Marco Balestri. Giorgio Faletti fu la vittima del primo scherzo della trasmissione (clicca qui per rivedere il video). Seguirono poi decine e decine di scherzi ai vip più disparati: dai personaggi del mondo della televisione agli sportivi, dai politici a noti cantanti e così via. Come ha raccontato l'autore Marco Balestri nel corso di una intervista esclusiva per Mediaset Play Cult, è stato il primo programma nel quale i personaggi famosi sono stati presi di mira da uno show televisivo senza alcuna pietà. Non a caso dopo trent'anni il programma piace ancora ai telespettatori che continuano a seguirlo con grande attenzione e partecipazione.

Madrid inaugura "Plaza Raffaella Carrà", omaggio alla regina della televisione italiana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.