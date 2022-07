Zona Bianca, stasera in tv giovedì 7 luglio su Rete 4: le anticipazioni e gli ospiti

07 luglio 2022 a

Nuovo appuntamento con Zona Bianca stasera, giovedì 7 luglio, in tv su Rete 4. In prima serata torna il programma condotto da Giuseppe Brindisi, uno dei talk più seguiti dai telespettatori, che tratta i temi di attualità con molti servizi esclusivi, interviste e l'ausilio di numerosi ospiti che saranno presenti in studio o collegati da remoto. Andiamo a vedere le anticipazioni dell'appuntamento odierno.

Giuseppe Brindisi, questa sera, analizzerà lo stato dell’arte dell’economia italiana tra i rincari favoriti dalla crescita incontrollata dell’inflazione, l’entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non consentiranno ai clienti di pagare tramite Pos e il costante problema del lavoro sottopagato. Ampio spazio verrà dedicato alla tragedia della Marmolada, con il crollo di un seracco sul ghiacciaio che ha travolto diversi gruppi di alpinisti.

Inoltre, si tornerà a parlare del Covid 19, con un focus sull’impennata dei contagi che ha riportato al centro della scena molte teorie no-vax e per cui ci si domanda se sia opportuno reintrodurre alcune delle restrizioni in vigore nei mesi scorsi. Infine, ci si soffermerà sul fenomeno delle baby gang e, in particolare, sul caso di un noto rapper milanese che nei propri video istigava alla violenza: i giudici hanno rigettato la richiesta di sorveglianza speciale spiegando che il giovane non è socialmente pericoloso, una decisione che ha generato diverse polemiche.

