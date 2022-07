Lancio del gatto nel Comune di Bugliano, ma il luogo non esiste: in migliaia ci cascano e invocano le associazioni

06 luglio 2022 a

Gli utenti del mondo dei social network si saranno imbattuti, almeno una volta, in un post pubblicato dalla pagina satirica del Comune di Bugliano. Eventi, ordinanze e iniziate di ogni genere vengono postati più volte al giorno, lasciando un sorriso nel volto di chi legge. Il paese, infatti, non esiste, e l'unico scopo della pagina è quello, appunto, di far ridere la gente. E così in molti apprezzano, ad esempio, l'iniziativa del sindaco per rimuovere le campane, poiché "fanno troppo rumore", o il corso per imparare a gesticolare come gli italiani. Ma se da un lato ci sono tanti che hanno compreso il lato satirico della pagina, dall'altro ce ne sono altrettanti che cascano spesso agli scherzi.

E' il caso del Lancio del gatto, l'iniziativa - ovviamente inventata - del Comune per il 30 luglio e "annunciata" oggi - mercoledì 6 luglio - su Facebook. "Dopo due anni di pandemia, finalmente torna la competizione sportiva più amati dai buglianesi: il lancio del gatto. Fin dal 1543, ogni anno, i cittadini di Bugliano si ritrovano tutti insieme per affrontarsi in questo giuoco figlio delle più nobili tradizioni contadine. Per INFO contattare la Fercaccia di Bugliano tramite fax". In molti hanno scritto indignati al Comune, chiedendo l'intervento delle associazioni animaliste. Tra i commenti, un utente ha scritto: "Ho appena lanciato un appello agli amministratori della pagina Comune di Bugliano tramite una “live” che è visibile sulla mia pagina. Vi invito a visionarla con la speranza di vedere ELIMINATO al più presto questo post". E ancora: "Ma questa cosa è da denuncia, spero che le associazioni si mettano in moto per fermare questa idiozia"; "Spero davvero sia uno scherzo di cattivo gusto, in caso contrario, so per certo che il karma sa dove scovarvi"; "Mi sto recando dall'avvocato per querelarvi".

Il Comune, poco dopo, è quindi tornato sui suoi passi annullando l'evento, ancora una volta scherzando con coloro che hanno "abboccato" al post. "A seguito delle numerose proteste, anche con minacce di morte all'indirizzo del sindaco, nei confronti della tradizionale gara del "Lancio del Gatto", il nostro primo cittadino ha deciso di annullare l'evento. Il nostro sindaco spera che gli utenti che si sono indignati per il nostro tradizionale evento usino lo stesso tempo e la stessa rabbia per segnalare le vere "Fake News" che circolano sui social".

