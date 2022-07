Maneskin, allarme Covid sul concerto di Roma. I virologi: "Il pubblico indossi la mascherina Ffp2". E c'è chi invoca il rinvio dello spettacolo

06 luglio 2022 a

Il drastico aumento dei contagi Covid e i relativi ricoveri nelle strutture ospedaliere, fanno scattare l'ennesimo allarme. Stavolta sono i medici a lanciare un appello alla prudenza, fino ad arrivare a chiedere ai Maneskin di rinviare il loro concerto in programma sabato al Circo Massimo di Roma. Un appello che in parte finisce per dividere anche il mondo scientifico. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore del Galeazzi di Milano, contattato dall'Agenzia Lapresse, ha spiegato che "sicuramente il rischio in questa fase sta aumentando, è una libertà che ci siamo guadagnati ma valutiamo quello che succederà nel breve. E speriamo di non dover prendere decisioni drastiche, soprattutto nel momento in cui dovessero aumentare le vittime e lo sforzo del servizio sanitario dovesse crescere molto. È chiaro che però dovrebbe essere una decisione generalizzata".

Anche Gianni Rezza, direttore Prevenzione presso il ministero della Salute, è intervenuto sull'argomento: "Non dobbiamo accanirci con il concerto di sabato dei Maneskin, anche perché ce ne sono stati altri molto affollati. Possono incrementare il rischio di trasmissione? Sì, e per questo ci vuole un po' di buon senso. Se fossi insieme a tante altre persone userei la mascherina e non mi meraviglierei di venire contagiato stando senza. E' vero che la percentuale di polmoniti è in calo, ma è sempre bene essere prudenti".

A sollevare le problematiche legate al concerto dei Maneskin, è stato l'Ordine dei medici di Roma e del Lazio. Al Circo Massimo sono attese migliaia e migliaia di persone, almeno 70-80mila. I biglietti sono finiti ormai da mesi. L'Ordine spiega che "non possiamo certo impedire ai ragazzi di andare al concerto, dopo due anni di pandemia che li ha costretti a lockdown e sacrifici, ma il nostro consiglio è indossare la mascherina Ffp2 che può evitare il contagio in una situazione di assembramento ad alto rischio", sostiene Antonio Magi, presidente dell’Ordine, contattato dall'Agenzia Adnkronos. Il Lazio è colpito duramente dall'ondata estiva del Covid. I medici invitano i ragazzi a pensare alle persone deboli e anziane con cui staranno a contatto nei giorni successivi e che rischiano di più di contrarre una forma grave della malattia.

