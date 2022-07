Carlos Santana sviene sul palco, portato via in barella. Il chitarrista: "Ho dimenticato di bere e mangiare" | video

06 luglio 2022 a

a

a

Malore sul palco per Carlos Santana. Il leggendario chitarrista statunitense, 74 anni, è crollato durante un concerto all'aperto vicino a Detroit, nel Michigan. La notizia è stata riportata dalla Bbc, sottolineando che il musicista è svenuto ed è stato subito soccorso e trasferito in osservazione in una struttura ospedaliera del posto. E' stato poi lo stesso Santana a postare su Facebook che aveva dimenticato di bere e di mangiare. I soccorritori hanno parlato di un malore legato al caldo e alla disidratazione. Il manager Micheal Vrionis, in seguito ha rassicurato sulle condizioni di salute del chitarrista, anche se ha annunciato il rinvio dello spettacolo che era in programma a Burgettstown, in Pennsylvania. L'esibizione verrà sarà posticipata "a data da destinarsi". Subito virale il video che è stato postato sui social; Santana viene aiutato a lasciare il palco e saluta il pubblico mentre viene portato via sulla barella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.