Stasera in tv mercoledì 6 luglio, su Rete 4 c'è Controcorrente: le anticipazioni e gli ospiti

Come ogni mercoledì, anche stasera 6 luglio su Rete 4 torna Controcorrente, il talk condotto da Veronica Gentili che oltre ad andare in onda alle 20,30 - appuntamento questo quotidiano con Controcorrente Estate - il terzo giorno della settimana raddoppia e si piazza anche in prima serata. Numerosi gli argomenti che verranno trattati durante la puntata, così come saranno molti anche gli ospiti che interverranno per discuterne con la giornalista e conduttrice. Andiamo dunque a vedere le anticipazioni dell'appuntamento odierno.

Non sono ancora stati ufficializzati dalla redazione di Mediaset i temi che verranno affrontati questa sera a Controcorrente, ma non è da escludere che nel corso della puntata si parlerà di guerra, Covid, Marmolada e possibile crisi di Governo. Nel dettaglio, la guerra è arrivata al 133esimo giorno, con l'offensiva dei russi che si sta concentrando nel Donetsk. Per quanto riguarda la pandemia, in Italia i numeri stanno salendo a dismisura, mentre sulla tragedia della Marmolada è probabile che interverranno alcuni esperti per parlare di come la siccità e il riscaldamento globale abbiano influito. Infine, si parlerà con ogni probabilità dell'incontro andato in scena oggi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il numero uno del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Nessuna notizia, ancora, nemmeno per quanto riguarda gli ospiti, ma come di consueto saranno numerosi sia in studio che collegati da remoto.

