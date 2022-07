Chi l'ha visto?, i casi di stasera mercoledì 6 luglio in tv su Rai 3: le anticipazioni

06 luglio 2022 a

Consueto appuntamento del mercoledì di Rai 3, anche questa sera - 6 luglio - torna Chi l'ha visto?, lo storico programma condotto da Federica Sciarelli. Il format è molto apprezzato e amato dal pubblico italiano, tant'è che va avanti dal 1989 ed ha superato abbondantemente quota 1.300 puntate. Sicuramente un bel traguardo per la trasmissione che è dedicata alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori.

Così questa sera si tornerà a parlare del caso di Andreea, la giovane campionessa di tiro a segno. Per la prima volta, rompe il silenzio la mamma, facendo un appello disperato a Chi l'ha visto?, in prima serata, alle 21,20. “Sono quasi quattro mesi che mia figlia Andreea è scomparsa, di sicuro qualcuno sa qualcosa, per favore uscite fuori, abbiate il coraggio di parlare, parlate e dite la verità, qualunque cosa sia successa”.

E ancora, tra i casi che verranno approfonditi, c'è quello di una giovane mamma che si opera allo stomaco: voleva dimagrire ma muore. Era indispensabile questo intervento chirurgico? E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Tutto ciò, come sempre, dalle 21,20 su Rai 3 nella nuova puntata di Chi l'ha visto?.

