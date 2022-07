Paolo Conticini, chi è la moglie Giada Parra: carriera e vita privata dell'attore

05 luglio 2022 a

Paolo Conticini sarà tra i concorrenti che parteciperanno - oggi martedì 5 luglio 2022 - alla puntata della trasmissione Dalla strada al palco (Rai2, alla conduzione Nek). L'attore in primavera aveva vinto lo show Il Cantante Mascherato (come Volpe) di cui proprio venerdì è andata in onda la finale.

Paolo Conticini, i debiti per aprire una palestra e il lavoro da buttafuori in discoteca

Ma chi è Conticini? Nato a Pisa, 53 anni, ha conquistato i cuori di migliaia di spettatrici italiane e non solo: il suo volto, infatti, è apparso in importanti fiction, tra cui quella più amata è senza dubbio Provaci ancora Prof, nel ruolo del maresciallo Gaetano Berardi al fianco di Veronica Pivetti. La sua carriera è iniziata quasi per caso, convinto a partecipare a un concorso di bellezza dai suoi amici. Poi si è ritrovato a fare dei provini per il cinema, fino a quando Christian De Sica lo ha preso per il film Uomini uomini uomini. Da qui Paolo diventerà un volto noto dei cinepanettoni e di tanti film di successo. In tv è stato conduttore dello Zecchino D’Oro per due volte, ospite e concorrente in Tale e Quale Show e Ballando con le stelle nel 2020.

Paolo Conticini e le foto sexy su Instagram: "Sui social mi diverto e mia moglie non è gelosa"

Per quanto riguarda la vita privata, è innamorato di Giada Parra. L’attore è sposato dal 2013 con l’ex modella, con la quale ha una relazione intrapresa ben vent’anni prima del matrimonio. Dopo aver lavorato come modella, Parra è oggi una libera professionista che collabora con brand importanti come Gucci.

Video su questo argomento Il Cantante Mascherato, vince Paolo Conticini: era Volpe. Il video dello svelamento

