Filorosso, stasera martedì 5 luglio su Rai 3 la tragedia della Marmolada

Stasera in tv, martedì 5 luglio su Rai 3, Filorosso si occupa in maniera approfondita della tragedia della Marmolada. Dalle 21.20 Giorgio Zanchini e Roberta Rei, nella seconda puntata del programma di approfondimento in onda nella stagione estiva, affronteranno i risvolti della tragedia causata dal crollo di una parte dei ghiacciaio. Oltre ad aggiornare i telespettatori sulla ricerca dei dispersi e sull'intensa attività della macchina dei soccorsi, ormai destinata a recuperare (e non è certo) soltanto cadaveri, il programma racconterà la crisi legata ai cambiamenti climatici. Ma non si parlerà soltanto della tragedia che si è consumata sul ghiacciaio. spazio anche ai temi legati al lavoro e ai salari, oltre a sanità e politica. Annunciati tra gli ospiti il premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, e il politico Pier Luigi Bersani.

