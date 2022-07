Zona Bianca, stasera in tv 4 luglio su Rete4: tema principali i rincari e i contagi Covid in crescita

04 luglio 2022 a

Stasera in tv - 4 luglio 2022 - appuntamento del lunedì con Zona Bianca su Rete4 (ore 21.20). Il programma informativo prodotto da Videonews è condotto da Giuseppe Brindisi.

Come da comunicato stampa: “Tema principale della puntata, i rincari che hanno colpito le famiglie italiane e che, in molti casi, hanno ipotecato le vacanze estive. A stagione turistica appena entrata nel vivo, inoltre, non si è riusciti a risolvere il problema della carenza dei lavoratori stagionali". Colpa del reddito di cittadinanza che alcune forze politiche vorrebbero abolire o comunque cambiare?

Tra i temi della serata anche i contagi Covid in crescita, "che pure potrebbero condizionare le nostre vacanze, e l’omofobia che in Italia persiste nonostante i numerosi Gay Pride che sfilano in questi giorni nelle nostre città". Non sono stati annunciati gli ospiti.

