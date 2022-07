Andrea Delogu super sexy, lato B e ironia sui social: "Sono maledetta e intellettuale"

03 luglio 2022 a

Sempre super sexy Andrea Delogu. Sui sociale come in tv dove, quest'estate, è impegnata con Stefano De Martino nella conduzione della trasmissione musicale Tim Summer Hits su Rai2. Nel suo ultimo post su Instagram ha pubblicato una foto in cui mette in mostra tutto il suo fascino, lato B compreso. A corredo la frase provocatoria "sono maledetta e intellettuale" e una carrellata di foto - idea spiritosa - in cui c'è sempre lei parzialmente di spalle e super sexy con una serie di persone in fila a scattare la foto del suo lato B. "Favolosa", "geniale" alcuni dei commenti dei suoi followers tra cui anche diversi amici vip (Chiara Galiazzo, Noemi, Alberto Matano, Natasha Stefanenko, Francesca Barra e l'immancabile Ema Stokholma).

Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

Da poco Andrea Delogu (40 anni) è uscita allo scoperto sui sociale pubblicando alcune foto insieme al suo nuovo compagno, il modello Luigi Bruno (23 anni). Proprio nel giorno del compleanno della presentatrice. "Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costuma" ha raccontato. Poi, ridendo, ha aggiunto: "Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà". Andrea e Luigi erano stati paparazzati insieme a ottobre, circa un anno dopo la fine del matrimonio di lei con Francesco Montanari, durato dal 2016 al 2020. Dopo la separazione lei e il Libanese di Romanzo Criminale sono "rimasti amici".

Nata a Cesena, ma è cresciuta a San Patrignano, nella comunità di recupero per tossicodipendenti dove si sono conosciuti e dove erano ricoverati i suoi genitori, Walter Delogu (autista di Vincenzo Muccioli) e Titti Peverelli, Andrea Delogu ci è rimasta fino ai dieci anni e ha raccontato tutto nel libro La Collina: “Ho avuto una infanzia felice. Per me era normale vivere in mezzo a 2.000 persone”.

