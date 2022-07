Non è l'Arena: Corleone, il potere e il sangue. Stasera domenica 3 luglio su La7

03 luglio 2022 a

Ormai Non è l'Arena è in pausa estiva da qualche settimana. ma stasera, domenica 3 luglio, Massimo Giletti propone su La7 uno speciale dal titolo Non è l’Arena – Corleone, il potere e il sangue, puntata dedicata alla mafia che ricalca lo speciale della scorsa stagione, in quel caso intitolato Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa nostra?.

Ancora una volta, dunque, la mafia al centro delle trasmissioni condotte da Massimo Giletti, con ospiti d’eccezione, testimonianze inedite, rivelazioni e scoop destinati a far parlare nei giorni a venire. Nello speciale di questa sera l'attenzione è incentrata soprattutto sul personaggio di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra. Come al solito autorevoli ospiti in studio o in collegamento: la giornalista Sandra Amurri; Sergio Lari, ex procuratore di Caltanissetta; e Luigi Li Gotti, avvocato di Brusca di cui andranno in onda alcune dichiarazioni rilasciate proprio sulla figura del “capo dei capi".

Una puntata che si annuncia interessante in una serata in cui le reti italiane sono caratterizzate soprattutto da film e fiction, come del resto accade d'estate.

