Palio di Siena, diretta tv su La7 oggi sabato 2 luglio: orario e telecronista

Dopo due anni di stop causa Covid torna il Palio di Siena, oggi sabato 2 luglio 2022. Da quest'anno la grande festa senese non verrà più trasmesso sulla Rai ma su La7 che ha acquistato i diritti televisivi sino all'edizione del 2025. Sarà infatti la rete di Cairo d’ora in poi a trasmettere l’evento storico su La7 con tanto di telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Mentre i diritti digitali sono andati a Rcs Group.

Carriera con sole otto contrade. Istrice e Civetta escluse, non saranno in Piazza

Il Palio di Siena verrà trasmesso in diretta televisiva da Piazza del Campo a partire dalle ore 17,30. Pardo sarà affiancato dallo storico senese Giovanni Mazzini. L’evento, sempre in diretta, verrà trasmesso anche via streaming sul sito di La7. Le contrade che si contenderanno il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano il 2 luglio sono: Bruco, Chiocciola, Drago, Leocorno, Lupa, Pantera, Torre e Valdimontone. Dunque solamente 8 delle 17 contrade totali che prendono parte alla manifestazione.

