Linea Verde, oggi sabato 2 luglio su Rai1 doppio appuntamento alla scoperta di Val d'Aosta e Asiago

Doppio appuntamento con gli spin off del sabato di Linea Verde oggi in tv, 2 luglio 2022, su Rai1. Sempre all'insegna della scoperta di nuovi itinerari e del racconto delle bellezze dell'Italia, dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.

Alle ore 12 va in onda Linea Verde Sentieri. La Valle d'Aosta, tra bellezze naturali e sapori culinari unici, è la protagonista della puntata con Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca che partono da Courmayeur per andare a scoprire luoghi suggestivi e personaggi incredibili. Lino Zani cammina per raggiungere il rifugio Walter Bonatti, seguendo un itinerario dominato dalla vista sulle Grandes Jorasses, con una sosta per raccontare il ghiacciaio di Freboudze. Margherita Granbassi visita il castello Reale di Sarre che domina la valle. Gian Luca Gasca, l'esperto di montagna, racconta le caratteristiche degli itinerari dei camminatori che seguono il Sentiero Italia CAI.

Linea Verde Discovery - alle ore 12.30 - va alla scoperta di Asiago. Si devono percorrere dieci tornanti per raggiungere la città dell'Altopiano, che si trova a mille metri di altezza. In questo luogo di prati da pascolo verde e di natura incontaminata, la conduttrice Barbara Pedrotti racconta del più grande strumento ottico d'Italia per osservare le stelle e di un pastore che sta scongiurando l'estinzione di una razza di pecora autoctona. E poi, l'incontro con Gianni Rigoni Stern, figlio dello scrittore Mario, molto legato al territorio asiaghese. Si parla anche di sostenibilità, con una casa interamente costruita in legno, di antichi ingredienti del bosco, e della storia e della geologia di questi luoghi.

