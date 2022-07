Paola Turci, unione civile con Francesca Pascale: prima la relazione con Paolo Canè e il matrimonio con Andrea Amato

01 luglio 2022 a

Paola Turci tra poche ora si sposa con Francesca Pascale. L'unione civile, tenuta segreta, è comunque trapelata ed è stata oggetto di cattiverie, soprattutto sui social. Proprio la cantante romana ha denunciato su Instagram insulti omofobi. In ogni caso domani a Montalcino ci sarà il matrimonio tra la cantante e l'ex di Silvio Berlusconi.

Ma chi è Paola Turci? Originaria di Roma, 57 anni, si fa conoscere al grande pubblico nel 1988 partecipando - nella categoria Nuove proposte - al Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston in tante altre occasioni (vincendo anche il Premio della Critica tre volte). Tra i suoi successi Stato di calma apparente (1993), Saluto l'inverno (2005) e Fatti bella per te (2017). Tra le sue esperienza anche quella di insegnante all'interno del programma tv Amici di Maria De Filippi (2018). Un momento drammatico della sua vita è l'incidente stradale avuto il 15 agosto 1993 sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. La cantante era diretta, accompagnata da un'amica, nel Golfo di Policastro per un concerto. Nell'incidente riporta gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato dall'impatto. L'occhio destro viene salvato soltanto grazie all'intervento dei medici e ben dodici interventi chirurgici successivi, mentre il volto riceverà cento punti di sutura. Solo diversi anni dopo tornerà a parlare apertamente dell'incidente, ricordando che fino a quel momento aveva vissuto con "un senso di onnipotenza incredibile" e ammettendo di essere stata distratta alla guida dal telefono.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata fidanzata con il tennista Paolo Canè. Nel 2010 si è poi sposata ad Haiti con il giornalista di R101 Andrea Amato, dai cui si è separata nel 2012. Ora la relazione con Francesca Pascale e l'unione civile.

