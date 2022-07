Quarto Grado, stasera in tv 1 luglio su Rete4: i casi di Elena Del Pozzo e Laura Ziliani, tutte le novità

01 luglio 2022 a

Stasera in tv - 1 luglio 2022 - consueto appuntamento del venerdì su Rete4 con Quarto Grado (dalle ore 21.20). Il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero mette al centro, come sempre, i gialli ancora da risolvere e i casi italiani di cronaca nera.

Il programma, a cura di Siria Magri, aprirà la puntata con il caso della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di 5 anni uccisa dalla madre Martina Patti nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania. La donna ha confessato l’assassinio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. La madre aveva già preparato la buca, nel campo dove poi l’avrebbe accoltellata. Ma i motivi del gesto ancora non sono chiari.

Al centro della puntata di stasera anche il caso di Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù scomparsa l’8 maggio 2021 e ritrovata cadavere tre mesi dopo. Le figlie Paola, Silvia e il suo fidanzato Mirto hanno confessato l’omicidio, ma dietro la confessione c’è un uomo, un compagno di cella del ragazzo. E un racconto inedito.

