Zona Bianca, stasera in tv 30 giugno su Rete4: l'approfondimento di Giuseppe Brindisi sullo Ius Scholae

Stasera in tv - 30 giugno 2022 - appuntamento con Zona Bianca (Rete4, ore 21,20), il programma informativo prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi che in raddoppia anche al giovedì per tutta l’estate. Stasera si parlerà dei costi delle bollette, di lavoro sottopagato e del reddito di cittadinanza. Si continuerà con l’immigrazione e la questione dello Ius Scholae, ossia dare la cittadinanza a chi ha fatto il percorso di studi in Italia.

Come da comunicato stampa: “nel corso della serata ampio spazio a un’analisi sui rincari delle bollette, in vista dell’aumento dei costi del 17% per l’elettricità e del 27% per il gas previsti dal 1° luglio. Inoltre, si approfondirà il tema del lavoro sottopagato per cercare di capire se questo possa essere un motivo che spinge i percettori di reddito di cittadinanza a non cercare un’occupazione".

E ancora "focus sulla questione immigrazione, analizzata da due punti di vista differenti: da un lato è iniziata la discussione su una nuova legge sulla cittadinanza – lo ius scholae – che la lega a un percorso di studi di cinque anni in Italia, dall’altro aumenta la paura per la mancata integrazione delle seconde generazioni. Infine, ci si soffermerà sul tema dei diritti della comunità LGBTQ+ in Italia".

