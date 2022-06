Chi l'ha visto? stasera in tv 29 giugno su Rai3 il caso di Marianna Cendron: i genitori in studio chiedono di riaprire le indagini

29 giugno 2022 a

Stasera in tv - 29 giugno 2022 - torna il consueto appuntamento del mercoledì su Rai3 con Chi l'ha visto? Il programma di servizio condotto da Federica Sciarelli continua la sua missione di aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà che si ritrovano ad affrontare la scomparsa dei propri cari.

Nel 2013 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, Marianna Cendron ha appena compiuto 18 anni quando decide di lasciare la casa della famiglia adottiva per andare a convivere con un uomo molto più grande di lei, il 45enne Michele. La mattina del 27 febbraio Marianna esce per andare al lavoro, ma non farà più ritorno. La scomparsa della giovane – inquieta e fragile, con un passato di maltrattamenti in orfanotrofio e di bulimia – è ancora avvolta nel mistero, con tantissime ombre attorno all’ambigua figura del fidanzato Michele più grande e il suo amico Renzo, l’ultima persona con cui Marianna potrebbe aver parlato prima di sparire, e che ha confessato poi di aver avuto rapporti sessuali con la ragazza. In studio da Federica Sciarelli ci saranno i genitori, che da anni chiedono di riaprire le indagini su un caso che, a distanza di nove anni, è ancora ben lontano dalla chiarezza. I familiari hanno inoltre potuto ascoltare alcune intercettazioni telefoniche tra Renzo e Michele che potrebbero portare il Tribunale di Treviso a tornare sul caso.

Questa sera il programma tornerà anche sul caso di Domenico Manzo. Ma, come sempre, non mancheranno appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

