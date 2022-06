Roberta Rei, chi è la conduttrice di Filorosso: gli anni a Le Iene e ora la nuova avventura in Rai

28 giugno 2022 a

Esordio in prima serata tv - alla conduzione in Rai - per Roberta Rei che, da oggi 28 giugno 2022, affianca Giorgio Zanchini al timone di Filorosso (ogni martedì su Rai3). Un talk estivo di approfondimento sui principali casi di attualità.

Ma chi è Roberta Rei? Napoletana, 36 anni, da alcuni anni è in orbita Rai come inviata del programma Agorà e realizzando reportage per Rainews. Ma è conosciuta soprattutto per essere stata un volto di Mediaset con il programma Le Iene (dal 2016): inchieste ma anche conduzione per lei insime ad altre due ricce della trasmissione (Nina Palmieri, Veronica Ruggeri). Rei si è appassionato al giornalismo mentre lavorava in Cina come interprete. Dopo alcuni anni in America è tornata in Italia dove ha frequentato il master in giornalismo dello Iulm. Ha collaborato anche con Fattoquotidiano.it e con un reportage sui migranti, nel 2012, ha vinto il premio di Repubblica dedicato a Giuseppe D'avanzo. Per due anni ha lavorato con il gruppo l'Espresso.

Filorosso, nella prima puntata ospiti Romano Prodi e Iryna Vereshchuk

Nella vita privata è una grande appassionata di corsa e di jazz, ma soprattutto di viaggi. Grande amica di Giulio Golia, altro volto noto de Le Iene, sulla sua vita sentimentale c'è un totale alone di mistero e mai alcuna indiscrezione l'ha riguardata.

