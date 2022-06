Filorosso, stasera in tv 28 giugno su Rai3: nella prima puntata ospiti Romano Prodi e Iryna Vereshchuk

28 giugno 2022 a

Stasera in tv - martedì 28 giugno 2022 - appuntamento su Rai3 con Filorosso (ore 21,20), il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Giorgio Zanchini e Roberta Rei per tutta l'estate.

Nella puntata di oggi - la prima della stagione - ci saranno come ospiti l'ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi e la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk. All'interno della trasmissione ci saranno anche dei lunghi reportage, a partire da quello realizzato da giornalista Roberta Rei sulla siccità del fiume Po.

Filorosso di fatto prende il posto di Cartabianca, andato in vacanza. Un programma di approfondimento su svariati temi di attualità. Servizi, reportage, interviste e curiosità per essere sempre aggiornati sui fatti di casa nostra, ma non perdendo mai di vista ciò che accade altrove a cominciare dalla guerra in corso tra Russia e Ucraina. I conduttori: Giorgio Zanchini è un giornalista e conduttore televisivo, visto precedentemente nel programma mattutino di Rai 3 Quante storie e in Rebus, trasmissione domenicale, dove ha affiancato Corrado Augias. Roberta Rei è invece un volto noto de Le iene (Italia 1). Per le reti Rai ha fatto da inviata al programma Agorà e ha realizzato reportage per Rainews.

