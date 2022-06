Palinsesto Rai, Alessia Marcuzzi e Ilaria D'Amico le novità. Riecco Alessandro Cattelan con Epcc

28 giugno 2022 a

a

a

Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi e Alessandro Cattelan sono i volti nuovi della programmazione della prossima stagione di Rai2 dedicata all’intrattenimento. In prime time Boomerissima è il varietà che racconta i personaggi, la musica, i programmi tv, i film, gli spot, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni 70’, 80’, 90’ e 2000 e li mette a confronto con il presente, per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. A condurre lo show un host tutt’altro che imparziale: Alessia Marcuzzi. Passato e presente sono rappresentati ciascuno da una celebrity che si batterà per dimostrare la superiorità della propria epoca. Le due fazioni si scontreranno in sfide, dando vita ad un grande momento di intrattenimento: il migliore tormentone estivo, la comicità più divertente, la moda, il fenomeno pop... Ma non è tutto. Lo show, infatti non si svolgerà solamente nello studio, ma si articolerà anche nei suoi ambienti circostanti: il backstage, vera e propria casa in cui passeranno gli ospiti dello show e vivranno una serie di divertenti presenze fisse, e la strada appena fuori gli studi, elemento di congiunzione con il pubblico. Sempre in prima serata arriva Nudi per la vita, un inedito docu-reality in quattro episodi che avrà come protagonisti un gruppo di uomini e di donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport. Nudi per la vita nasce con una 'mission': sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Una mini serie emozionante, provocatoria, spettacolare, divertente e molto coraggiosa che vedrà alla guida Mara Maionchi.

Mara Venier, la pagella di Maurizio Costanzo: "Lacrime finte? Siete fuori strada"

Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance, in cui intrattenimento, varietà e game si fondono, debutterà nella prima serata di Rai 2 dal 26 settembre. Si tratta di Sing Sing Sing, riadattamento italiano dell’omonimo format che ha conquistato l’America, che sarà condotto da Stefano De Martino. Sing Sing Sing è l’evoluzione del game show musicale, che viene arricchito da momenti di intrattenimento e spettacolo, il tutto con toni da feel good comedy. In ogni puntata gareggeranno alcuni personaggi famosi che, divisi in due squadre, dovranno cimentarsi in una serie di performance live canore e in altri giochi in un clima di grande divertimento e allegria. In America il programma è andato in onda con grande successo su Nbc, condotto da Jimmy Fallon, La seconda serata di Rai2 poi si anima con l’ironia e il linguaggio di Alessandro Cattelan nello show che porta il suo nome e con cui, fin dal suo debutto, ha costruito il rapporto con il suo pubblico: ECCP su RaiDue. Un late show dalla forte identitá con interviste sorprendenti, ospiti che si mettono alla prova, monologhi, musica, la capacità di non prendersi mai sul serio fino in fondo e di affrontare tutte le sfide anche le più improbabili (saranno tre gli appuntamenti a settimana.

Alberto Matano, il matrimonio con Riccardo Mannino: la commozione di Mara Venier, retroscena e invitati

Altro programma nuovo che andrà in onda, il 19 dicembre, sarà Go Gianni Go, "una serata dedicata ai 60 anni di carriera di Gianni Morandi con grande contaminazione di linguaggi". Tra i desiderata di Coletta c’è sempre Fiorello: "Il mio colloquio con Fiorello è perenne, ci siamo scambiati vari messaggi anche durante questa presentazione. Ci ho parlato a lungo e recentemente. C’è da parte dell’amministratore delegato e mia tutta la voglia di farlo tornare. Rispetto a qualche mese fa mi ha dimostrato una certa voglia. Si sa che i parti creativi di Fiorello sono un po' lunghi, ma spero che possa rientrare con la sua cifra in Rai". Tante le conferme sul fronte intrattenimento su Rai1: da I Soliti Ignoti passando per Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle affidati ai soliti volti noti (Amadeus, Carlo Conti, Milly Carlucci). Tornando alle novità, su Rai3 ecco Marco Damilano che commenterà il fatto del giorno (Il cavallo e la torre, striscia dal lunedì al venerdì alle 20.35), mentre su Rai2 nuovo talk: adesso tocca a Ilaria D’Amico con Che c’è di nuovo, un programma di approfondimento che porta sulla scena "fatti, persone e storie che interpretano il cambiamento che stiamo vivendo".

Andrea Delogu, per i suoi 40 anni si regala il primo scatto social con il fidanzato Luigi Bruno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.