Dalla strada al palco, stasera in tv 28 giugno il nuovo show di Rai2: conduce Nek

Il mondo eclettico e originale degli artisti di strada arriva su Rai2 con Dalla strada al palco, il nuovo show, nato da un’idea originale di Carlo Conti e con la conduzione di Nek, in onda in prima serata da oggi martedì 28 giugno, per qiattro puntate (dalle ore 21.20).

Con la regia di Sergio Colabona il programma Dalla strada al palco stasera in tv è un sorta di festival che offre a cantanti, musicisti e artisti di strada l’occasione di potersi esibire e raccontare davanti a un pubblico e in una “piazza” molto più ampia di quelli cui sono generalmente abituati: il prestigioso palco televisivo di Rai2. In uno studio ispirato alle atmosfere delle piazze italiane, ad ascoltare le storie e ammirare le esibizioni dei protagonisti ci sarà proprio il pubblico, pronto a scegliere i migliori, affiancato da alcuni “passanti importanti”, diversi per ogni puntata.

Nella prima, ospiti di Nek saranno Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che daranno il loro contributo per decidere chi sono i cinque finalisti di puntata. Ad accompagnare la performance, la band del maestro Enrico Melozzi. Alla fine saranno quindici i finalisti selezionati per contendersi il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia nell’emozionante puntata finale.

