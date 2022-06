Nicolas Vaporidis, chi è il vincitore de L'Isola dei Famosi 2022: il matrimonio con Giorgia Surina, il film di successo

28 giugno 2022 a

Nicolas Vaporidis ha vinto L'Isola dei Famosi 2022. Il verdetto è arrivato poco prima dell'una e mezza di notte, quando era ormai chiaro che a vincere il reality andato in onda su Canale5 sarebbe stato colui che, nel bene e nel male, è sempre riuscito a essere sé stesso dicendo la verità e smontando le strategie per portare avanti, dal primo all'ultimo, una coerenza alquanto inedita per un reality. Vaporidis ha trionfato con l'87% dei voti, superando facilmente gli altri due finalisti (Luca Daffrè e Carmen Di Pietro).

Ma chi è Nicolas Vaporidis? Attore ormai simbolo della maturità tricolore grazie al ruolo di Luca Molinari nel film Notte prima degli esami (2007), ha 40 anni ed è nato a Roma (il padre è greco). Per alcuni anni ha vissuto a Londra studiando in corsi di recitazione e pagandosi da vivere facendo il cameriere. Altri film di successo sono stati poi Questa notte è ancora nostra (2008), Maschi contro femmine (2010) prima di una lunga pausa. Nel 2017 ottiene un ruolo nel film Tutti i soldi del mondo, diretto da Ridley Scott. Nella vita privata dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, nel 2012 ha sposato Giorgia Surina dalla quale ha poi divorziato nel 2014.

"L'Isola non è stata una rivincita ma una sfida, un'esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito. Avevo paura. Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant'anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero", ha detto Vaporidis poco prima che Ilary Blasi chiudesse il telefoto della prima finale disputata non negli studi televisivi italiani ma direttamente in Honduras.

