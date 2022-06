Spoglio ballottaggi amministrative stasera in tv 26 giugno, speciali su Rai1 e La7 con Bruno Vespa ed Enrico Mentana

26 giugno 2022 a

Domenica 26 giugno dedicato - in alcune città italiane - al ballottaggio delle amministrative. Per l’occasione, stasera in tv, qualche palinsesto varia ed è stato predisposta una programmazione ad hoc. Diversi gli speciali grazie ai quali si potrà seguire lo spoglio in diretta. Quest’ultimo, infatti, partirà subito dopo la chiusura delle urne, fissata per le ore 23.

La rete pubblica seguirà lo spoglio sull'ammiraglia Rai1 con una puntata speciale di Porta a Porta a partire dalle ore 23,25. Bruno Vespa, in compagnia di analisti e giornalisti, commenterà le prime proiezioni e seguirà lo spoglio delle schede. Appuntamento che il giornalista replicherà anche domani, lunedì 27, a partire dalle ore 23,20. Saranno presenti i direttori di alcune delle testate più importanti del nostro Paese. Rai2 e Rai3, salvo ulteriori cambi di palinsesto, non avranno in programmazione alcuno speciale.

Il ballottaggio delle amministrative del 26 giugno avrà decisamente meno spazio sulle reti Mediaset. Qui, attualmente, non è presente in programmazione nessuno speciale per seguire lo spoglio. La copertura tv di quest’ultimo sarà comunque garantita da Rete4: Zona Bianca di Giuseppe Brindisi nella seconda parte del suo programma, che inizia alle 21.20, darà spazio alle amministrative. La7 invece ha organizzato un’edizione speciale del telegiornale. L’appuntamento è a partire dalle 22,40. A condurre ci sarà Enrico Mentana, che insieme ai suoi inviati darà vita a una delle sue oramai note maratone. In studio, insieme al direttore, ci saranno numerosi giornalisti e analisti politici. Su Sky invece la copertura elettorale sarà affidata al canale all news Sky TG 24.

