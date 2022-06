Zona Bianca, stasera in tv 26 giugno su Rete4: Flavio Briatore tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi

26 giugno 2022 a

a

a

Stasera in tv - 26 giugno 2022 - consueto appuntamento della domenica su Rete4 con Zona Bianca (dalle ore 21.20), il programma informativo prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi. Stasera si continuerà a parlare dei rincari in corso e della mancanza di lavoratori stagioni. Si parlerà ancora del caso della piccola Elena Del Pozzo uccisa dalla madre, con immagini e testimonianze esclusive. Infine si tratterà anche il tema dei ballottaggi delle amministrative, ancora in corso.

Kilimangiaro Estate, anche Francesco Rutelli tra gli ospiti di Camila Raznovich. Si parlerà anche di Egitto e Panama

Come da comunicato stampa: “rincari e mancanza di manodopera stagionale saranno i temi affrontati con il manager Flavio Briatore e con molti altri ospiti con i quali si discuterà anche del reddito di cittadinanza, alla luce delle scissioni all’interno del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri argomenti della serata, la morte della piccola Elena, uccisa dalla madre in provincia di Catania, con immagini e testimonianze esclusive e il tema transgender dopo il suicidio della professoressa Cloe Bianco in Veneto. Infine, focus sulla svolta americana in merito all’aborto dopo che la Corte suprema ha annullato il diritto all’interruzione di gravidanza. Fari accesi, durante la puntata, sui risultati dei ballottaggi nei comuni italiani”. Non sono stati annunciati gli ospiti.

Briatore e Sorbillo, la polemica sulla pizza è già finita: "L'importante è che sia buona"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.