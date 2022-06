Kilimangiaro Estate, stasera in tv 26 giugno su Rai3: gli ospiti di Camila Raznovich

26 giugno 2022 a

Stasera in tv - domenica 26 giugno 2022 - torna l'appuntamento su Rai3 con Kilimangiaro Estate, il programma condotto da Camila Raznovich in prima serata dedicato ai viaggi, con documentari, testimonianze di inviati, approfondimenti su usi e costumi del mondo e sui cambiamenti climatici e politici che influiscono sulla vita dei singoli paesi.

Camila Raznovich e l'infanzia in India tra le comunità hippy

L’Egitto sulle rive del Mar Rosso, Panama attraverso le immagini girate da Francesco Malingri e la regione del Ladakh sono alcuni dei luoghi raccontati oggi. Il primo ospite della puntata sarà l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, che con la sua profonda conoscenza della capitale, parla degli itinerari da fare a piedi, presentati nel suo ultimo libro: Roma, camminando. In studio anche l’atleta paralimpico Andrea Lanfri che lo scorso maggio ha raggiunto la vetta dell’Everest. La “Strana Coppia” di questa puntata è costituita dal geologo Mario Tozzi e dall’attore comico Andrea Perroni che parleranno in chiave ironica di scienza e negazionismo. Al desk dei viaggiatori, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice vanno alla ricerca di spazi dismessi che conoscono una nuova vita come la pista ciclabile nata su una ex ferrovia che porta da Ospedaletti a San Lorenzo al mare, sulla costa ligure.

