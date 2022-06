Un giorno in Pretura, stanotte sabato 25 giugno torna su Rai 3: le anticipazioni. Chi è Donato Bilancia

25 giugno 2022 a

Classico appuntamento delle notti tra sabato e domenica, torna anche oggi 25 giugno, poco dopo la mezzanotte, Un giorno in Pretura. Si tratta di uno dei programmi tra i più longevi della rete pubblica, uno storico format di Rai3 condotto da Roberta Petrelluzzi. Al centro della puntata di questa sera c'è la storia di Donato Bilancia, il più famoso dei serial killer italiani.

Donato Bilancia è morto a Padova, nel carcere Due Palazzi, a dicembre 2020 a causa del Covid. Tristemente noto come “il mostro dei treni” o “il serial killer delle prostitute”, Bilancia era stato condannato a 13 ergastoli per 17 omicidi commessi nell’arco di 7 mesi, tra il 1997 e il 1998. Personaggio enigmatico, ladro di professione, incallito giocatore d’azzardo, aveva iniziato ad uccidere per vendicarsi di sconfitte subite al gioco, per poi passare ad omicidi privi di movente, alimentati solamente da sordida malvagità e misoginia.

Al caso Bilancia si è ispirata la miniserie televisiva italiana, trasmessa per la prima volta nel 2003 su Canale 5, dal titolo Ultima pallottola. Nel cast attori come Giulio Scarpati, che interpreta l'ufficiale dell'Arma che conduce le indagini, e Carlo Cecchi, nella parte del serial killer.

