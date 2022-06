LineaBlu oggi sabato 25 giugno in tv su Rai 1, le anticipazioni: Donatella Bianchi fa tappa a Brindisi

25 giugno 2022 a

Consueto appuntamento del sabato pomeriggio con LineaBlu oggi, 25 giugno, alle 14 su Rai 1. Subito dopo il telegiornale, ecco che sul piccolo schermo torna il programma condotto da Donatella Bianchi, un viaggio tra i mari che bagnano le coste d'Italia, con particolare attenzione alle comunità che le animano, alle attività produttive e all'opera di custodia e salvaguardia del grande universo blu.

La trasmissione questa settimana farà tappa a Brindisi, una città che con il suo porto, e il suo litorale, unisce tante anime in una: è la sede della Brigata Marina San Marco, un tempo nota come “battaglione San Marco”, ma è anche il punto di partenza di una delle regate più importanti del mediterraneo, la Brindisi-Corfù, che rinnova la tradizione antica per cui Brindisi era chiamata “la porta d’oriente”. E poi, su tutto il litorale della provincia non mancha la meravigliosa bellezza della natura né l’attività di salvaguardia per conservarla: nell’area Marina Protetta di Torre Guaceto un progetto di monitoraggio della ricchissima fauna mostra come gli animali marini che vivono in questa zona siano capaci di dare impulso al ripopolamento anche degli ambienti circostanti più impoveriti. I risultati sono talmente evidenti che perfino la comunità locale dei pescatori ha chiesto l’ampliamento della zona protetta: un risultato davvero unico. E sempre in zona Torre Guaceto si assisterà alla liberazione di alcuni esemplari di tartarughe marine curate nel locale centro di recupero.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo che in questa puntata sarà a Cavallino – Treporti, vicino Venezia, dove percorrerà un tratto della nuovissima pista ciclabile di Pordelìo, in un percorso sospeso a sbalzo sulla Laguna Veneta, una pista ciclabile fra le più lunghe e spettacolari d’Europa.

