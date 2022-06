Linea Verde oggi sabato 25 giugno, le anticipazioni di Sentieri e Life in tv su Rai 1: ecco dove sono

25 giugno 2022 a

Oggi, sabato 25 giugno, nuovo doppio appuntamento con Linea Verde su Rai 1, prima del telegiornale delle 13,30. Come di consueto, alle 12 spazio a Linea Verde Sentieri, alle 12,30 invece è ora di Linea Verde Life. Andiamo a vedere le anticipazioni delle due puntate.

Approda in Basilicata il viaggio di Linea Verde Sentieri, il programmacondotto da Lino Zani e Margherita Granbassi. Un cammino di mezza costa per andare alla scoperta di una delle tappe lucane più suggestive del Sentiero Italia, il tracciato escursionistico del CAI che attraversa tutte le regioni del nostro Paese. Partenza dal Santuario della Madonna del Pollino, a 1537 metri di quota, per raggiungere il paese di Latronico, in provincia di Potenza, dove Lino seguirà le bandierine rosse e bianche del CAI che lo condurranno fino alla cima del Monte Santa Croce. Il sentiero prosegue poi in direzione di Castelsaraceno, una delle mete naturalistiche più apprezzate della regione, a fare da spartiacque tra i parchi nazionali del Pollino e dell’Appennino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese. Qui Margherita affronterà la traversata del Ponte tra i due Parchi, vale a dire il ponte tibetano più lungo del mondo, che si allunga sulla gola del torrente Raganello per quasi seicento metri di lunghezza. Lino assisterà invece alla celebrazione di un antichissimo rito arboreo, la Festa della Ndenna, una sorta di matrimonio simbolico fra il faggio e il pino, due specie che caratterizzano le fitte foreste di Castelsaraceno. Spazio anche al paesaggio rurale storico e ai sentieri della transumanza, dove, ancora oggi, non è raro incontrare pastori e greggi alla ricerca di pascoli freschi e abbondanti. Come sempre sarà l’esperto di montagna Gian Luca Gasca a descrivere le caratteristiche tecniche della tappa Latronico-Castelsaraceno del Sentiero Italia CAI, con informazioni utili ad affrontare un percorso di 15 chilometri certamente alla portata di tutti, ma che richiede una giusta preparazione fisica per poter essere svolto con la massima sicurezza.

Linea Verde Life invece torna a Lecce per l'ultima puntata della stagione per raccontare questa splendida città muovendosi tra chiese e palazzi barocchi alla scoperta di tante curiosità tra innovazione, ambiente e tradizioni. E poi, il mare cristallino di San Cataldo, la cucina pugliese e tanto altro. Conducono Daniela Ferolla e Marcello Masi.

