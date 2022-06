Khaby Lame, chi è il tiktoker più seguito al mondo: ora avrà la cittadinanza italiana

24 giugno 2022 a

Khaby Lame è diventato il tiktoker più seguito al mondo superando i 142,4 milioni di follower. E il giovane senegalese molto presto avrà anche la cittadinanza italiana. Lo ha annunciato il sottosegretario Carlo Sibilia rispondendo proprio all'influencer. "Caro KhabyLame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal Ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo" ha scritto Sibilia su Twitter.

Ma chi è Khaby Lame? Il giovane senegalese, 22 anni, di Chivasso, ha raggiunto la sua popolarità nell 2019 durante la pandemia trasmettendo in rete i suoi video muti e ironici da una casa popolare nel quartiere Borgo Sud Est della cittadina torinese, un alloggio Atc di via Togliatti dove ha vissuto con la sorella fino allo scorso anno. Il sorpasso è avvenuto questa da pochi giorni sulla regina del social e creatrice di un impero da milioni di dollari di fatturato, Charli D’Amelio (142,2 milioni).

Khaby proprio recentemente aveva rilasciato un'intervista sulla sua posizione: "Non è giusto che una persona che vive e cresce con la cultura italiana per tanto tempo ed è pulito non abbia ancora oggi il diritto di cittadinanza". Il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, lo aveva spronato così: "Dopo le violenze sul Garda c’è chi pensa che non sia giusto dare la cittadinanza alle bande violente di giovani, e allora Khaby Lame potrebbe lanciare un appello, grazie al suo grande seguito sui social, affinché questi giovani non mettano a rischio un traguardo storico come la legge sulla cittadinanza a chi frequenta la scuola in Italia. Un video di Lame su TikTok sarebbe più efficace di mille interviste per sensibilizzare contro risse e violenze. È importante che la legge vada in porto, perché sono anni che è attesa".

