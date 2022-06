Laura Chiatti e Marco Bocci, vacanza con la famiglia a Dubai tra gite nel deserto e grattacieli

24 giugno 2022 a

Vacanza in famiglia per Laura Chiatti e Marco Bocci. I due attori umbri, insieme ai figli Enea e Pablo, si trovano negli Emirati Arabi, a Dubai. Una meta ormai gettonatissima tra le celebrities. Prima di Laura e Marco infatti l'hanno scelta in tantissimi: da Elisabetta Gregoraci - ha festeggiato il suo compleanno proprio in uno dei locali di Briatore - ad Alessia Marcuzzi, passando per Giorgia Palmas, Diletta Leotta, Elena Santarelli, Marcell Jacobs. Caldo, sole mare, ma anche gite nel deserto sul cammello, grattacieli, spettacoli e giochi, la vacanza è di quelle davvero magiche.

La famiglia Bocci-Chiatti è partita per le vacanze circa una settimana fa e sta condividendo con fan e follower gli scatti più belli, tra dune sabbiose, grattacieli, scorci cittadini, spiagge dorate con le acque cristalline. La coppia ha scelto di trascorrere queste giornate all'insegna della semplicità, godendosi il divertimento e il relax, ma ovviamente soprattutto la presenza della famiglia al completo.

Dopo le relazioni con Silvio Muccino, Francesco Arca e Davide Lamma, Laura nel 2014 si è sposata con Marco a Perugia, nella Basilica di San Pietro. La coppia ha due figli, Enea (2015) e Pablo (2016), e vivono nel Perugino. Il gossip nei scorsi mesi estivi parlava di un’unione al capolinea. Questo perché, nel giorno del loro anniversario di matrimonio, non si erano scambiati pubblicamente gli auguri. Invece la coppia è più salda che mai. Un amore nato per un errore... finto. "Ho sempre detto che mi era partita una chiamata, per sbaglio. In realtà quella chiamata è partita perché voleva partire" rivelò il marito a Domenica In.

