Propaganda Live, stasera in tv 24 giugno su La7: in onda il meglio della stagione

24 giugno 2022 a

a

a

Stasera in tv - 24 giugno 2022 - il venerdì di La7 sarà ancora all'insegna dei ragazzi di Propaganda Live a partire dalle ore 21,25. In scaletta una puntata speciale, il classico Best off a conclusione della stagione. Il programma condotto da Diego Zoro Bianchi, con gli ospiti fissi Marco Damilano, Makkox e Francesca Schianchi, ha concluso la sua quinta stagione, confermando il successo delle precedenti.

Top Dieci, su Rai1 torna Carlo Conti in prima serata per sei venerdì

In questa puntata riassuntiva, verrà proposto il meglio di tutta l’annata, con un focus particolare sulla situazione in Ucraina, con i migliori reportage proposti in questi ultimi mesi. Attenzione particolare anche alla politica e ai reportage fuori dal Palazzo di Zoro. Il solito apporto musicale di alto livello chiuderà l’ultima puntata dell’anno con l'immancabile top ten dei tweet.

Quarto Grado, tutte le ultime novità sui casi di Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.