Top Dieci, stasera in tv 24 giugno su Rai1: i concorrenti vip e gli ospiti di Carlo Conti

24 giugno 2022 a

a

a

Stasera in tv - 24 giugno 2022 - Rai1 si affida a una replica di qualità e molto recente: Top Dieci, programma di intrattenimento in sei puntate, condotto da Carlo Conti (ore 21,25). La prima edizione su il primo show ad andare in onda in diretta dopo lo scoppio della pandemia Covid (2020) e riproposto poi la scorsa primavera con la seconda edizione altrettanto seguita. La scorsa estate andò in replica la prima edizione, da stasera invece la seconda

Carlo Conti, chi è la moglie Francesca Vaccaro: un matrimonio arrivato tardi

La trasmissione vuole giocare con leggerezza sui gusti e i costumi degli italiani, nel segno dell’intrattenimento, ma anche, della memoria e dell’attualità. Nel corso di ogni appuntamento due squadre composte ognuna da tre personaggi noti, si sfideranno su classifiche di ogni genere. Sarà loro compito riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi del nostro Paese. Quali sono i dieci dischi più venduti nel 1988? E le dieci parole più cercate su Internet dagli italiani nel 2019? O ancora, i dieci nomi preferiti dai genitori nel 1960? Top Dieci sarà un’occasione divertente per scoprire curiosità del passato e del presente del nostro Paese, nel segno dell’allegria.

Roberta Morise, da L'Isola dei Famosi al nuovo programma Rai dell'estate

I concorrenti vip: ci saranno Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi da una parte, e dall’altra Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci. Ospiti della puntata invece Rita Pavone e Giorgia.

Quarto Grado, tutte le ultime novità sui casi di Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.