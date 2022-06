Quarto Grado, stasera in tv 24 giugno su Rete4: i casi di Elena Del Pozzo e Giuseppe Pedrazzini

24 giugno 2022 a

Stasera in tv - 24 giugno 2022 - consueto appuntamento del venerdì su Rete4 con Quarto Grado (dalle ore 21.25). Il programma di Gianluigi Nuzzi, condotto insieme ad Alessandra Viero, parlerà del caso della piccola Elena Del Pozzo, cinque anni, uccisa dalla madre Martina Patti, nelle campagne di Mascalucia, in provincia di Catania.

La madre ha confessato l’assassinio agli inquirenti della Procura di Catania, che ne hanno predisposto il fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Per il giudice, la donna ha premeditato l’omicidio con lucidità. Intanto gli inquirenti stanno cercando l’arma del delitto e vogliono capire se la donna abbia avuto o meno dei complici.

Al centro della serata anche il caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato esanime in un pozzo vicino a casa, la sera dell’11 maggio, a Toano (Reggio Emilia). Gli inquirenti stanno cercando di capire chi ha gettato l’uomo in fondo al pozzo e intanto l’accusa ha chiesto l’arresto della moglie Marta, della figlia Silvia e del genero Riccardo.” Non sono stati annunciati ospiti.

