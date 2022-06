Dritto e Rovescio, stasera in tv 23 giugno l'ultima puntata su Rete4. Torna Del Debbio dopo il Covid? Gli ospiti

23 giugno 2022 a

Stasera in tv - 23 giugno 2022 - giovedì con il consueto appuntamento su Rete4, l'ultimo della stagione, con Dritto e Rovescio (ore 21.25). Dopo l'assenza nella precedente puntata causa Covid, torna alla conduzione lo storico padrone di casa Paolo Del Debbio che su Instagram ha fatto capire che sarà in studio, "ci vediamo stasera" ha scritto su una delle sue stories. Nell'ultima puntata era stato infatti sostituito, egregiamente, dal collega Marcello Vinonuovo.

Del Debbio, "mi sono beccato il Covid": ecco perché Vinonuovo ha condotto Dritto e Rovescio

Del Debbio commenterà tutti gli ultimi sviluppi sulla scissione del Movimento 5 Stelle, dopo l’addio di Luigi Di Maio e di altri esponenti del partito. Nel corso della serata, ampio spazio a un’analisi sull’effettiva utilità del reddito di cittadinanza, al centro del dibattito politico e pubblico nelle ultime settimane, e a un approfondimento sul dilagare della violenza tra i giovani, con il conseguente aumento del numero di baby gang in tutta Italia. Infine, si tornerà a parlare dei diritti della comunità Lgbtq+ nel nostro Paese con focus sul recente caso di cronaca che ha riguardato la tragica morte di Cloe Bianco, una donna trans il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un furgone bruciato nel bellunese. Tra gli ospiti della serata ci sono Antonio Maria Rinaldi, Paola De Micheli, Massimo Mallegni, Marta Collot, Barbara Lezzi, Daniela Santanché, Gianfranco Librandi e Monica Cirinnà.

Nelle precedente puntata Del Debbio aveva spiegato così, collegandosi da casa, i motivi della sua assenza: "Saluto il pubblico in studio, che mi manca molto, e il pubblico da casa. Mi sono beccato il Covid. Ero riuscito quasi fino all’ultima puntata a non beccarlo ma me lo son beccato. Non è niente di preoccupante, ma sono in quarantena e non posso esserci”.

