Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall, si tratta del quarto divorzio per il magnate dei media

Il tycoon dei media Rupert Murdoch sta divorziando da Jerry Hall dopo sei anni di matrimonio. Lo riferisce il New York Times, citando fonti. Per il 91enne miliardario è il quarto divorzio. La coppia, che non ha avuto figli, si è sposata a Londra nel marzo 2016 dopo un fidanzamento durato cinque mesi. Allora, il magnate dei media si era definito "l’uomo più fortunato E più felice del mondo". La Hall, 65 anni, al primo matrimonio, è stata in precedenza a lungo legata sentimentalmente al frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, con il quale ha avuto quattro figli.

Se difficilmente il divorzio altererà la struttura societaria e la successione nell'impero fondato dall'australiano, la separazione tra Murdoch e la Hall potrebbe avere contraccolpi sulle attività delle varie società che fanno capo al tycoon e che spaziano dalla Fox, il New York Post e il Wall Street Journal negli Usa, al tabloid The Sun e al Times nel Regno Unito e a Sky News in Australia. Nei primi anni di matrimonio sembrava che Rupert fosse felice di dedicare tempo alla nuova moglie, lasciando spazio ai figli dei precedenti matrimoni - e in primis al suo successore - di farsi strada ai vertici dell'impero di famiglia.

Il tycoon ha in totale sei figli: Prudence con la prima moglie Patricia Booker, una modella australiana da cui ha divorziato nel 1965; Elizabeth, Lachlan e James dalla seconda consorte Anna, con cui era rimasto sposato per tre decenni fino al 1999, l'anno del matrimonio con Wendi Deng, una imprenditrice salottiera: il divorzio da quest'ultima nel 2014 era arrivato tra voci di una relazione di Wendi con l'ex premier britannico Tony Blair che era anche stato il padrino di Grace e Chloe, le due figlie più giovani del miliardario.

