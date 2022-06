Nato il figlio di Sfera Ebbasta e Angelina Fiol Lacour, si chiama Gabriel. Il trapper: "Tutto quello che farò sarà per te"

22 giugno 2022 a

Sfera Ebbasta è diventato papà. La star della musica trap in Italia - all'anagrafe Gionata Boschetti - e la fidanzata, modella e influencer Angelina Fiol Lacour, hanno annunciato con dei post nei loro profili Instagram la nascita del loro primogenito, Gabriel. Il bambino porta il cognome di entrambi i genitori.

Il piccolo, che gode di ottima salute, è nato alle prime luci dell'alba. I primi post pubblicati sui social dalla famosissima coppia (oltre tre milioni di followers su Instagram lui, quasi un milione lei) hanno preso centinaia di migliaia di like. "Tutto quello che farò sarà per te, benvenuto al mondo Gabriel Boschetti Fiol" ha scritto il trapper. Il post ha ricevuto congratulazioni e auguri da migliaia di fan, anche diversi colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo tra cui l'inseparabile amico Andrea Petagna, con il quale è anche in affari. E chissà che ora anche Sfera non pubblichi una canzone dedicata al figlio.

Poche ore prima della nascita del piccolo Gabriel è nato Edoardo, figlio di Francesca Ferragni, sorella dell'imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni. Anche in questo caso la notizia è stata resa nota ai fan con una foto pubblicata nel profilo instagram di Francesca Ferragni, che conta quasi un milione e mezzo di followers. Dopo qualche ora la foto è stata repostata dal cognato Fedez, che ha fatto gli auguri alla nuova famiglia.

