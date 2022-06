Massimiliano Ossini, Ascoli Piceno scelta per amore: chi è la moglie

22 giugno 2022 a

a

a

Padrona di casa, con Maria Soave, di Unomattina Estate dopo aver portato a termine l'ennesima stagione di Linea Bianca, Massimiliano Ossini sarà protagonista per due serate speciali con Kalipé su Rai2, la trasmissione che prende il nome dal titolo del suo libro. L'appuntamento è per stasera a partire dalle ore 21.20.

Torna Kalipè: ci sono Giovanni Allevi, Donatella Bianchi e Annalisa Corrado

Ma chi è Massimiliano Ossini? Nato a Napoli ma ormai legatissimo da anni ad Ascoli Piceno, 44 anni, proprio nella città delle Cento Torri ha conosciuto e sposato Laura Gabrielli, imprenditrice, da cui ha avuto tre figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. Ma si è inserito in maniera molto intensa anche nel tessuto cittadino, legando con gli ascolani e diventando un vero e proprio ambasciatore delle bellezze storiche del territorio marchigiano. E nonostante il suo lavoro si svolga principalmente a Roma, il conduttore non ha abbandonato la sua città adottiva. "La regione Marche come poche altre è abbracciata da natura incontaminata e tanto verde; c’è la città a misura d’uomo ed è a pochi chilometri dal mare. Sì, perdo tanto tempo negli spostamenti e questo mi fa sentire in colpa perché oltre alle quattro ore di viaggio tra andata e ritorno da Roma, non aiuto l’ambiente; così per compensare questa mia mancanza realizzo centinaia di altri gesti. Ma voglio stare con la mia famiglia e quando posso scappo con loro", ha detto al Corriere della Sera.

Maria Soave, la nuova conduttrice di Unomattina Estate ha studiato a Perugia

Laureatosi a Milano in Scienze della comunicazione, ha iniziato a lavorare nel campo della pubblicità. Nel 2000 il suo debutto a teatro, entra la popolarità arriva come conduttore del canale satellitare per ragazzi Disney Channel. Dopo aver partecipato come concorrente alla prima edizione di Notti sul ghiaccio, talent show in onda su Rai,1 condotto da Milly Carlucci, risultandone vincitore, passa alla conduzione di Linea Verde (dal 2006 al 2010). Altre esperienza in tv: Uno Mattina Verde, Linea Bianca (dal 2014 a oggi), Mezzogiorno in famiglia, Unomattina Estate (dal 2018 a oggi) e Kalipè. Ha inoltre pubblicato alcuni libri sull'alpinismo.

Ema Stokholma, chi è la conduttrice e scrittrice amica di Andrea Delogu che da piccola ha subito maltrattamenti. Il fidanzato era Gemitaiz

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.