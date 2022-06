Atlantide, stasera mercoledì 22 giugno in tv su La7: le anticipazioni e gli ospiti

22 giugno 2022 a

E' mercoledì, e come sempre, anche oggi - 22 giugno, su La7 la prima serata se la prende Atlantide - Storie di uomini e di mondi, il programma condotto da Andrea Purgatori. Un appuntamento che prende il titolo di “Guerra&Propaganda”. Tanti gli argomenti che saranno al centro della puntata, andiamo a vedere quali e con chi ne parlerà il giornalista, per anni firma del Corriere della Sera.

La crisi di Kaliningrad che rischia di allargare il conflitto. La crisi politica in Francia. Le fibrillazioni italiane. La sponda cinese. Ma soprattutto l’uso della propaganda per immagini, che dall’ascesa di Hitler in Germania fino ad oggi è servita a costruire regimi e dittatori, trasformando il cinema in un’arma potentissima. Questo il racconto di Andrea Purgatori per la puntata di Atlantide in onda stasera su La7.

Purganotri ne parlerà con diversi ospiti: non mancheranno i collegamenti con gli inviati, Nello Scavo dall’Ucraina, Marco Ansaldo da Istanbul, Anna Bonalume da Parigi. Inoltre, spazio alla sinologa Giada Messetti, al regista e scrittore Marco Tullio Giordana. E con la vignetta di Mauro Biani. All'interno della serata, infine, andranno in onda 3 documentari della serie Third Reich in colour.

