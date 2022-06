Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera mercoledì 22 giugno in tv su Rai 3

22 giugno 2022 a

Nuova puntata di Chi l'ha visto? stasera, mercoledì 22 giugno, su Rai 3. In prima serata, alle 21,20, torna l'appuntamento con il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, con il contributo di filmati appositamente realizzati e di repertorio e l'intervento telefonico dei telespettatori, condotto da Federica Sciarelli. Un programma molto seguito dagli italiani: andiamo a vedere le anticipazioni della puntata di oggi.

Chi l'ha visto? torna sul caso Angela Celentano: come potrebbe essere oggi a quasi trent'anni? Il programma parlerà dunque dell'invecchiamento della piccola scomparsa a tre anni dal monte Faito. Ovunque, nei bancomat, grazie a “SOS Desaparecidos”, la sua foto di allora dopo l'iniziativa dei genitori che pensano sia stata adottata illegalmente. Angela, ricordiamo, la mattina del 10 agosto 1996 stava partecipando con i suoi genitori, una casalinga ed un operaio, ed altre 40 persone, alla gita annuale al Monte Faito che la Comunità Evangelica di Vico Equense (Napoli) è solita fare ogni estate. Ma improvvisamente, poco dopo le 13, il padre di Angela si accorge che la figlia non è più lì intorno a giocare.

Inoltre, continua anche l'inchiesta sulla scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea: in studio il suo fidanzato Simone, indagato per sequestro di persona. Andreea, 27 anni, viveva con la madre a Jesi (Ancona). Venerdì 11 marzo ha partecipato ad una festa che si è tenuta in un casolare nelle campagne della Vallesina e non è più tornata a casa. Una macchina nera al centro del mistero: potrebbe aver portato via Andreea? Come sempre, infine, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

