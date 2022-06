Lory Del Santo, il malore dopo aver mangiato una pizza. Poi la pace con il fidanzato Marco Cucolo

21 giugno 2022 a

Crampi allo stomaco lancinanti, vomito e astenia. Si trovava al Crazy Pizza di Flavio Briatore quando Lory Del Santo, 64 anni il prossimo settembre, ha accusato un malore per sua stessa ammissione "mai provato fino a ora". L’attrice, regista e fotografa italiana, originaria di Povegliano Veronese, era alla prima cena fuori casa dopo 80 giorni trascorsi sull’Isola dei Famosi, in Honduras. Una serata tranquilla, in compagnia degli amici più cari, per riprendere la vita di tutti i giorni. "Ho ordinato una buona pizza e un bicchiere di vino. In sottofondo dell’ottima musica. Niente di più. Ho cominciato a mangiare e a un tratto mi sono sentita male: crampi allo stomaco e sudorazione a mille. Ho pensato che una rinfrescata in bagno potesse essere risolutiva, invece nulla. Quando i miei amici hanno visto che tardavo a tornare al tavolo, sono venuti a controllare. Provvidenziali: non riuscivo a reggermi in piedi. Mi hanno portato fuori e soccorso" ha raccontato a Fanpage.

Che cosa possa essere successo è la diretta interessata a spiegarlo. "Dopo oltre due mesi su un’isola deserta, a mangiare 50 grammi di riso al giorno, il corpo deve essere andato in corto. Credo che la pizza, al momento, sia un po’ troppo per il mio stomaco. Dovrei stare più leggera, almeno i primi tempi. Faccio tesoro di questa esperienza che mi ha spaventato moltissimo: mai avrei pensato che potesse capitare una cosa simile". Poi Lory Del Santo, ha raccontato di avere trascorso "una notte particolare e dolorosa. Avevo freddissimo: ho dormito con il piumone".

Poi - nella puntata di ieri 20 giugno - la pace in diretta con il fidanzato Marco Cucolo. "In questi nove anni insieme per me sei stata una persona fondamentale, una donna leale e sincera. Mi spiace che questo concetto non sia arrivato e di questo ti chiedo scusa" ha detto il ragazzo regalandole un mazzo di rose. La risposta di Lory Del Santo non si fa attendere a lungo: "Io ti conosco e so che sei buonissimo. L'amore fa fare grandi passi avanti, passi da gigante, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due".

