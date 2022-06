Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice nella prima e ultima serata. L'annuncio di Amadeus al Tg1

20 giugno 2022 a

Mancano ancora diversi mesi a Sanremo 2023, ma Amadeus - conduttore e direttore artistico del Festival - non sta lasciando nulla al caso e anzi, nella giornata di oggi - lunedì 20 giugno - ha annunciato che Chiara Ferragni sarà co-conduttrice nella prima e ultima sera (martedì 7 e sabato 11 febbraio).

"Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival di Sanremo - ha rivelato Amadeus, al timone della kermesse per il terzo anno consecutivo, ospite al Tg1 - Ci saranno tante altre novità, alcune ce le regalerà Chiara durante quelle serate".

Non si è fatta attendere nemmeno la prima dichiarazione della moglie di Fedez. Su Instragram, la Ferragni ha scritto: "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023".

