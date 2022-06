L'Isola dei Famosi, stasera in tv lunedì 20 giugno su Canale 5 c'è la semifinale. Chi sono i finalisti e gli eliminati: le anticipazioni

20 giugno 2022 a

L'Isola dei Famosi si avvia verso la conclusione. Stasera, lunedì 20 giugno, in prima serata su Canale 5 appuntamento con la semifinale di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Condotto da Ilary Blasi per la seconda edizione consecutiva, in studio ci saranno come sempre Vladimir Luxuria e Nicola Savino per i commenti a caldo su quanto avviene in Honduras, dove invece c'è Alvin. Inoltre, in studio ci saranno anche numerosi ospiti, tra cui anche alcuni concorrenti eliminati nelle scorse puntate e persone vicino a chi è ancora in gara.

La tanto attesa finale è alle porte e questa sera, attraverso delle sfide e un televoto flash, verranno decretati i finalisti di questa edizione. Dopo l’infortunio al ginocchio, Edoardo scoprirà il suo destino: tornerà in gioco o dovrà abbandonare per sempre l’Isola? Nick e Mercedesz sono i due Naufraghi in Nomination: chi di loro dovrà abbandonare la Palapa questa sera? È proprio sulla solitaria Playa Sgamadissima che uno dei Naufraghi avrà la possibilità di rientrare in gara per accedere direttamente alla finale: di chi si tratterà?

In studio, invece, spazio al confronto tra Lory e Marco: riusciranno a risolvere le loro incomprensioni? Lo scopriremo nel corso della 100esima puntata de L'Isola dei Famosi, dalle 21,30 su Canale 5.

