Camila Raznovich, chi è: età e vita privata della conduttrice. Il fidanzato e i figli. L'infanzia in India e i genitori con un passato in Argentina

Torna questa sera, domenica 19 giugno, Kilimangiaro Estate, spin-off di un'altra delle storiche trasmissioni di Rai3 ma sempre all'insegna del viaggio, dell'ambiente, della divulgazione e dell'approfondimento culturale. In prima serata, a partire dalle ore 21.10, appuntamento con Camila Raznovich, che dal 2014 è al timone della trasmissione.

Kilimangiaro Estate torna in tv: viaggio in Patagonia, Madagascar e Cina. Ma anche Italia

Nata nel 1974 a Milano, Camila Raznovich è una conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e scrittrice italiana. Il padre, Mario Israel, è un architetto argentino di origini ucraino-ebraiche, mentre la madre, Nicla Nardi, è un interior designer toscana di Prato già emigrata in Argentina con la propria famiglia. I due si conoscono a Buenos Aires, tra i banchi dell'università, ma scappano a Milano subito dopo il matrimonio per sfuggire al pericolo dei tumulti locali. Così, è nel capoluogo lombardo che nasce Camila, che però vive tra le comunità hippy in India, soprattutto quella dei Poona, fino ai 10 anni. Questo perché i genitori, grazie alla zia materna, erano diventati seguaci di Osho. In seguito trascorre un periodo a Londra, per tornare a Milano nel periodo delle scuole superiori, in seguito alla separazione dei genitori. Nella sua carriera Camila - dopo aver anche partecipato a un'edizione di Karaoke - ha esordito con Hanging Out su Mtv. A inizi anni Duemila ha condotto su Italia1 anche Night Express e Le Iene, mentre su Mtv i suoi grandi successi sono stati Mtv Regeneration e Loveline. Su La7 ha condotto Le Relazioni pericolose, su Rai3 quattro edizioni di Amore Criminale, poi dal 2014 è diventata il volto di Kilimangiaro e di alcune edizioni di Telethon, del Concerto del Primo Maggio e de Il Borgo dei Borghi (tutto su Rai3). Per quanto riguarda la carta stampata, invece, ha una rubrica settimanale, Il mondo di Camila, per l'edizione milanese del Corriere della Sera, e cura una rubrica della posta, La posta di Camila, sul mensile Max. Dal 2010, inoltre, collabora con Io Donna per cui scrive la rubrica e il blog "M'ammazza".

Lato vita privata Camila, che è imparentata con l'attrice Nadine Warmuth, è stata sposata con un ragazzo australiano, dal quale si è separata nel 2001, quando decise di lasciare New York per tornare in Italia e lavorare per MTV Italia. Nel 2009 è nata la sua primogenita, Viola; mentre la sua secondogenita, Sole, è del 2012. Entrambe sono arrivate dalla relazione con l'ex compagno, l'architetto Eugenio Campari. Attualmente è legata sentimentalmente all'imprenditore francese Loic Fleury, conosciuto in un'isola greca, con il quale si è sposata il 14 maggio 2021.

